Мотыгин Матвей Тарасов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мотыгин Матвей Тарасов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 106
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 106
01 | Мотыгин Егор Васильев: 49 лет | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Акилина Степанова: 36 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Мотыгин Тарас Егоров: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Мотыгин Филимон Егоров: 21 год | крестьянин - сын [1]
05 | Мотыгин Антип Егоров: 17 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Мотыгин Корнила Егоров: 14 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Мотыгин Яков Егоров: 6 лет | крестьянин - сын [1]
08 | Мотыгина Екатерина Егорова: 20 лет | крестьянка - дочь [1]
09 | Мотыгина Евдокия Егорова: 2 года | крестьянка - дочь [1]
10 | Мотыгина Прасковья Федорова: 27 лет | крестьянка - жена [3]
11 | Мотыгин Матвей Тарасов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
12 | Мотыгин Михаил Тарасов: 4 года | крестьянин - сын [3]
13 | Мотыгина Наталья Осипова: 21 год | крестьянка - жена [4]
14 | Мотыгина Васса Прокофьева: 12 лет | крестьянка - племянница [4]
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