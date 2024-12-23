Капустин Матвей Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Капустин Матвей Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 104
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 104
01 | Капустин Прокофий Львов: 52 года | крестьянин - глава
02 | Капустина Евдокия Кузьмина: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Капустин Дмитрий Прокофьев: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Капустина Наталья Васильева: 32 года | крестьянка - жена [3]
05 | Капустин Петр Дмитриев: 9 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Капустин Потап Дмитриев: 3 года | крестьянин - сын [3]
07 | Капустин Матвей Дмитриев: 2 года | крестьянин - сын [3]
09 | Немцов Никифор Иванов: 75 лет | крестьянин - родственник [1]
10 | Немцова Матрона Спиридонова: 24 года | крестьянка - внучка [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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