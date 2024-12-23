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Капустин Дмитрий Прокофьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Капустин Дмитрий Прокофьев
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
104
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 104
01 | Капустин Прокофий Львов: 52 года | крестьянин - глава
02 | Капустина Евдокия Кузьмина: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Капустин Дмитрий Прокофьев: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Капустина Наталья Васильева: 32 года | крестьянка - жена [3]
05 | Капустин Петр Дмитриев: 9 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Капустин Потап Дмитриев: 3 года | крестьянин - сын [3]
07 | Капустин Матвей Дмитриев: 2 года | крестьянин - сын [3]
09 | Немцов Никифор Иванов: 75 лет | крестьянин - родственник [1]
10 | Немцова Матрона Спиридонова: 24 года | крестьянка - внучка [9]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Капустенков см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.48об-49, двор №131.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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