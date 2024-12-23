Мухин Яков Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мухин Яков Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 102
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 102
01 | Мухин Яков Михайлов: 47 лет | крестьянин - глава
02 | Мухина Ульяна Андреева: 47 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Мухин Федот Яковлев: 31 год | крестьянин - сын [1]
04 | Мухина Прасковья Осипова: 30 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Мухин Тихон Федотов: 12 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Мухина Варвара Федотова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Зайцов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.48об-49, двор №132 и д.202 л.616об-617 двор №125 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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