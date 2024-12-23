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Петручков Иван Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Петручков Иван Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
101
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 101
01 | Петручков Василий Алексеев: 34 года | крестьянин - глава
03 | Петручкова Надежда Федорова: 29 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Петручков Иван Васильев: 11 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Петручков Тит Васильев: 8 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Петручкова Евфимия Васильева: 5 лет | крестьянка - дочь [1]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Василенков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.49об-50, двор №133 и д.202 л.617об-618 двор №126 соответственно).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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