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Пеганова Васса Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Пеганова Васса Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
100
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 100
01 | Пеганов Григорий Андреев: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Пеганова Анна Львова: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Пеганова Евфимия Григорьева: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Пеганова Евдокия Григорьева: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Пеганова Фекла Григорьева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Пеганов Поликарп Терентьев: 32 года | крестьянин - зять [1]
07 | Пеганова Васса Григорьева: 31 год | крестьянка - жена [6]
08 | Пеганов Абрам Поликарпов: 7 лет | крестьянин - сын [6]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Пеганова (Мокрецова): см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.49об-50, двор №134.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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