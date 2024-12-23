Пеганов Григорий Андреев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Пеганов Григорий Андреев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 100
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 100
01 | Пеганов Григорий Андреев: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Пеганова Анна Львова: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Пеганова Евфимия Григорьева: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Пеганова Евдокия Григорьева: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Пеганова Фекла Григорьева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Пеганов Поликарп Терентьев: 32 года | крестьянин - зять [1]
07 | Пеганова Васса Григорьева: 31 год | крестьянка - жена [6]
08 | Пеганов Абрам Поликарпов: 7 лет | крестьянин - сын [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Мокрецов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.49об-50, двор №134 и д.202 л.617об-618 двор №127 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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