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Киняшев Семен Филиппов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Киняшев Семен Филиппов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
99
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 99
01 | Киняшев Филипп Яковлев: 42 года | крестьянин - глава
02 | Киняшева Агафья Ларионова: 42 года | крестьянка - жена [1]
03 | Киняшев Семен Филиппов: 8 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Киняшев Михаил Филиппов: 1 год | крестьянин - сын [1]
05 | Киняшев Василий Григорьев: 28 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Киняшева Евдокия Филиппова: 22 года | крестьянка - жена [5]
07 | Киняшева Гликерия Васильева: 4 года | крестьянка - дочь [5]
08 | Киняшев Семен Васильев: 2 года | крестьянин - сын [5]
Комментарий наборщика
Имя в документе Симеон.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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