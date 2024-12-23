Киняшев Филипп Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Киняшев Филипп Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 99
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 933
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 99
01 | Киняшев Филипп Яковлев: 42 года | крестьянин - глава
02 | Киняшева Агафья Ларионова: 42 года | крестьянка - жена [1]
03 | Киняшев Семен Филиппов: 8 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Киняшев Михаил Филиппов: 1 год | крестьянин - сын [1]
05 | Киняшев Василий Григорьев: 28 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Киняшева Евдокия Филиппова: 22 года | крестьянка - жена [5]
07 | Киняшева Гликерия Васильева: 4 года | крестьянка - дочь [5]
08 | Киняшев Семен Васильев: 2 года | крестьянин - сын [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.