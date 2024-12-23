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Ершов Тимофей Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ершов Тимофей Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1759
Родственная связь
глава
Номер семьи
94
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 94
01 | Ершов Тимофей Яковлев: 66 лет | крестьянин - глава
Примечание: Вдов.
Дополнительная информация в записи
Вдов.
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Кеняшов / Кинешов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.51об-52, двор №140 и д.202 л.619об-620 двор №131 соответственно).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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