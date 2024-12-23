Черкасов Ефим Федоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Черкасов Ефим Федоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 91
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 91
01 | Черкасов Захар Михайлов: 35 лет | крестьянин - глава
02 | Черкасова Агафья Петрова: 35 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Черкасова Екатерина Захарова: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Черкасова Дарья Петрова: 56 лет | крестьянская вдова - сноха [1]
05 | Черкасов Ефим Федоров: 30 лет | крестьянин - сын [4]
06 | Черкасов Киприян Федоров: 26 лет | крестьянин - сын [4]
07 | Черкасова Мавра Михайлова: 28 лет | крестьянка - жена [5]
08 | Черкасова Ульяна Ефимова: 10 лет | крестьянка - дочь [5]
09 | Черкасова Гликерия Родионова: 22 года | крестьянка - жена [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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