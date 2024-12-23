Черкасова Екатерина Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасова Екатерина Захарова

Черкасова Екатерина Захарова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Черкасова Екатерина Захарова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
91
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 91
01 | Черкасов Захар Михайлов: 35 лет | крестьянин - глава
02 | Черкасова Агафья Петрова: 35 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Черкасова Екатерина Захарова: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Черкасова Дарья Петрова: 56 лет | крестьянская вдова - сноха [1]
05 | Черкасов Ефим Федоров: 30 лет | крестьянин - сын [4]
06 | Черкасов Киприян Федоров: 26 лет | крестьянин - сын [4]
07 | Черкасова Мавра Михайлова: 28 лет | крестьянка - жена [5]
08 | Черкасова Ульяна Ефимова: 10 лет | крестьянка - дочь [5]
09 | Черкасова Гликерия Родионова: 22 года | крестьянка - жена [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.