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Кулпина Марина Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кулпина Марина Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
сестра [2]
Номер семьи
90
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 90
07 | Кулпина Марина Григорьева: 34 года | крестьянка - сестра [2]
Примечание: Незамужняя девка.
Дополнительная информация в записи
Незамужняя девка.
Комментарий наборщика
Отчество так в документе. Возможно, где-то ошибка. Уточнить.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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