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Кулпин Николай Прокофьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кулпин Николай Прокофьев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
90
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 90
01 | Кулпина Евфимия Васильева: 62 года | крестьянская вдова - глава
02 | Кулпин Прокофий Артемьев: 39 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Кулпина Дарья Федотова: 31 год | крестьянка - жена [2]
04 | Кулпин Николай Прокофьев: 10 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Кулпина Евфимия Прокофьева: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Кулпина Анастасия Прокофьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
08 | Кулпина Прасковья Емельянова: 8 лет | крестьянка - племянница [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Терещенков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.53об-54, двор №145 и д.202 л.621об-622, двор №138 соответственно).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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