Кулпина Евфимия Васильева
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Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Кулпина Евфимия Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 90
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская вдова
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 90
01 | Кулпина Евфимия Васильева: 62 года | крестьянская вдова - глава
02 | Кулпин Прокофий Артемьев: 39 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Кулпина Дарья Федотова: 31 год | крестьянка - жена [2]
04 | Кулпин Николай Прокофьев: 10 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Кулпина Евфимия Прокофьева: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Кулпина Анастасия Прокофьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
08 | Кулпина Прасковья Емельянова: 8 лет | крестьянка - племянница [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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