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Саврина Прасковья Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Саврина Прасковья Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1763
Родственная связь
тетка [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
8
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 89
08 | Саврина Прасковья Васильева: 62 года | крестьянка - тетка [1]
Примечание: Незамужняя девка.
Дополнительная информация в записи
Незамужняя девка.
Комментарий наборщика
Слово "незамужняя" изначально было написано как "незаконнорожденная", а затем частично затерто и исправлено.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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