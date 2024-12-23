Саврина Прасковья Филиппова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Саврина Прасковья Филиппова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Родственная связь
- жена [6]
- Номер семьи
- 89
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 89
01 | Саврин Филипп Петров: 43 года | крестьянин - глава
02 | Саврина Евфросиния Николаева: 43 года | крестьянка - жена [1]
03 | Саврина Васса Филиппова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Саврина Прасковья Филиппова: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Саврина Варвара Филиппова: 2 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Саврин Петр Осипов: 24 года | крестьянин - зять [1]
07 | Саврина Прасковья Филиппова: 23 года | крестьянка - жена [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Болшунова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.612об-613, двор №111).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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