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Саврина Васса Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Саврина Васса Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 89
01 | Саврин Филипп Петров: 43 года | крестьянин - глава
02 | Саврина Евфросиния Николаева: 43 года | крестьянка - жена [1]
03 | Саврина Васса Филиппова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Саврина Прасковья Филиппова: 11 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Саврина Варвара Филиппова: 2 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Саврин Петр Осипов: 24 года | крестьянин - зять [1]
07 | Саврина Прасковья Филиппова: 23 года | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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