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Ранзин Иван Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ранзин Иван Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 88
02 | Ранзин Иван Павлов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Ранзин Филимон Павлов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Ранзин Еремей Павлов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Ранзина Мария Павлова: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Ранзина Екатерина Андреянова: 25 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Ранзина Степанида Иванова: 5 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Ранзина Варвара Иванова: 3 года | крестьянка - дочь [2]
09 | Ранзина Васса Прокофьева: 24 года | крестьянка - жена [3]
10 | Ранзина Варвара Иванова: 63 года | крестьянская вдова - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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