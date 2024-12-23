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Муртаев Александр Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Муртаев Александр Федоров
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
83
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 83
01 | Муртаев Федор Григорьев: 35 лет | крестьянин - глава
02 | Муртаева Матрона Афанасьева: 29 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Муртаев Семен Федоров: 15 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Муртаева Прасковья Федорова: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Муртаев Александр Федоров: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1]
06 | Муртаев Иван Григорьев: 29 лет | крестьянин - брат [1]
07 | Муртаева Варвара Петрова: 31 год | крестьянка - жена [6]
08 | Муртаева Татьяна Иванова: 3 года | крестьянка - дочь [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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