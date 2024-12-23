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Бубнова Васса Емельянова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бубнова Васса Емельянова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
81
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 81
01 | Бубнов Парфен Андреев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Бубнова Матрона Иванова: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бубнова Прасковья Парфенова: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Бубнова Ксения Парфенова: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Бубнова Анастасия Парфенова: 3 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Бубнов Никанор Федотов: 23 года | крестьянин - родственник [1]
07 | Бубнова Васса Емельянова: 25 лет | крестьянка - жена [6]
08 | Бубнова Акилина Федорова: 13 лет | крестьянка - сестра [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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