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Ромасова Прасковья Захарова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Ромасова Прасковья Захарова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
9
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 80
01 | Ромасов Николай Алексеев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Ромасова Матрона Федотова: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Ромасова Матрона Николаева: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Ромасова Матрона Николаева: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Ромасова Степанида Николаева: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Ромасов Тихон Николаев: 6 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Ромасов Петр Николаев: 4 года | крестьянин - сын [1]
08 | Ромасова Екатерина Иванова: 67 лет | крестьянка - сестра [1]
09 | Ромасова Прасковья Захарова: 15 лет | крестьянка - племянница [1]
Комментарий наборщика
Дочь Муртаева Захара Алексеева, см. ревизию 1816 г.: ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.57об-58, двор №153.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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