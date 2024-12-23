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Кашин Иван Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кашин Иван Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
зять [3]
Номер семьи
77
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 77
01 | Кашин Григорий Федоров: 67 лет | крестьянин - глава
02 | Кашина Ирина Семенова: 67 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Кашина Дарья Григорьева: 38 лет | крестьянская вдова - дочь [1]
04 | Кашина Прасковья Васильева: 18 лет | крестьянка - дочь [3]
05 | Кашина Матрона Васильева: 16 лет | крестьянка - дочь [3]
06 | Кашин Иван Кузьмин: 21 год | крестьянин - зять [3]
07 | Кашина Марфа Васильева: 21 год | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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