Галкина Зиновия Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Галкина Зиновия Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 75
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 75
01 | Галкина Матрона Андреева: 58 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Галкин Захар Филиппов: 31 год | крестьянин - сын [1]
03 | Галкин Иван Филиппов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Галкина Мария Максимова: 29 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Галкин Семен Захаров: 11 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Галкин Петр Захаров: 5 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Галкин Иван Захаров: 2 года | крестьянин - сын [2]
08 | Галкина Зиновия Михайлова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
09 | Галкина Пелагея Иванова: 4 года | крестьянка - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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