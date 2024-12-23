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Корзова Екатерина Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Корзова Екатерина Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
74
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 74
01 | Корзов Яков Петров: 38 лет | крестьянин - глава
02 | Корзова Екатерина Ефимова: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Корзова Евдокия Яковлева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Корзов Федор Яковлев: 4 года | крестьянин - сын [1]
05 | Сулимов Анисим Степанов: 24 года | крестьянин - родственник [1]
06 | Сулимова Прасковья Трофимова: 23 года | крестьянка - жена [5]
07 | Сулимова Варвара Анисимова: 4 года | крестьянка - дочь [5]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Корзина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.59об-60, двор №161).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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