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Григорий Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Григорий Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
глава
Номер семьи
73
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 73
01 | Григорий Андреев: 52 года | крестьянин - глава
02 | Марфа Никифорова: 52 года | крестьянка - жена [1]
03 | Осип Григорьев: 33 года | крестьянин - сын [1]
04 | Феодосия Григорьева: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Прасковья Антонова: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Евфимия Осипова: 10 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Михаил Осипов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Васса Осипова: 4 года | крестьянка - дочь [3]
09 | Дарья Осипова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ноздрин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.60об-61, двор №162 и д.202 л.624об-625, двор №147 соответственно).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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