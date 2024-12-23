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Клыков Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Клыков Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
72
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 72
01 | Клыков Василий Осипов: 73 года | крестьянин - глава
02 | Клыкова Степанида Михайлова: 40 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Клыков Максим Васильев: 40 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Клыкова Фекла Михайлова: 40 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Клыков Андрей Максимов: 20 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Клыков Макар Максимов: 15 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Клыкова Ксения Максимова: 5 лет | крестьянин - дочь [3]
08 | Клыков Иван Максимов: 5 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Клыкова Неонила Алексеева: 20 лет | крестьянка - жена [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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