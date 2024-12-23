Клыков Андрей Максимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Клыков Андрей Максимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 72
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 72
01 | Клыков Василий Осипов: 73 года | крестьянин - глава
02 | Клыкова Степанида Михайлова: 40 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Клыков Максим Васильев: 40 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Клыкова Фекла Михайлова: 40 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Клыков Андрей Максимов: 20 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Клыков Макар Максимов: 15 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Клыкова Ксения Максимова: 5 лет | крестьянин - дочь [3]
08 | Клыков Иван Максимов: 5 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Клыкова Неонила Алексеева: 20 лет | крестьянка - жена [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Крылов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.60об-61: двор №163).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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