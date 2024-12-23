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Васса Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Васса Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
71
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 71
01 | Евдокия Федорова: 66 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Епифан Иванов: 30 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Дмитрий Иванов: 26 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Васса Антонова: 26 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Прасковья Епифанова: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Евдокия Епифанова: 4 года | крестьянка - дочь [2]
07 | Ларион Епифанов: 2 года | крестьянин - сын [2]
08 | Агрипина Андреева: 28 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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