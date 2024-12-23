Родинков Лазарь Харитонов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Родинков Лазарь Харитонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 70
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 70
01 | Родинкова Мария Семенова: 45 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Родинков Матвей Харитонов: 26 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Родинков Лазарь Харитонов: 20 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Родинков Трофим Харитонов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Родинков Никандр Харитонов: 6 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Родинкова Дарья Харитонова: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Родинкова Васса Афанасьева: 28 лет | крестьянка - жена [2]
08 | Родинкова Пелагея Матвеева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 и 1834 г.г. фамилия записана через "Е": Роденков.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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