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Родинкова Мария Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Родинкова Мария Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
глава
Номер семьи
70
Номер в семье
1
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 70
01 | Родинкова Мария Семенова: 45 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Родинков Матвей Харитонов: 26 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Родинков Лазарь Харитонов: 20 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Родинков Трофим Харитонов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Родинков Никандр Харитонов: 6 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Родинкова Дарья Харитонова: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Родинкова Васса Афанасьева: 28 лет | крестьянка - жена [2]
08 | Родинкова Пелагея Матвеева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 и 1834 г.г. фамилия записана через "Е": Роденкова.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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