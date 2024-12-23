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Баженова Варвара Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Баженова Варвара Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
67
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 67
01 | Баженов Алексей Иванов: 59 лет | крестьянин - глава
02 | Баженова Акулина Яковлева: 50 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Баженов Михаил Алексеев: 28 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Баженова Мария Алексеева: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Баженова Варвара Григорьева: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Баженов Семен Михайлов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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