Балаев Яков Гурьев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Балаев Яков Гурьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Родственная связь
- племянник [1]
- Номер семьи
- 65
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 65
01 | Балаева Евдокия Федорова: 53 года | крестьянская вдова - глава
02 | Балаев Иван Михайлов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Балаева Феврония Михайлова: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Балаева Ксения Михайлова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Балаев Яков Гурьев: 10 лет | крестьянин - племянник [1]
06 | Балаева Матрона Гурьева: 16 лет | крестьянка - племянница [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе Гуриев. В ревизии 1816 г. фамилия Сурмачов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.63об-64, двор №169).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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