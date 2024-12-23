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Балаева Ксения Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Балаева Ксения Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
65
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 65
01 | Балаева Евдокия Федорова: 53 года | крестьянская вдова - глава
02 | Балаев Иван Михайлов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Балаева Феврония Михайлова: 16 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Балаева Ксения Михайлова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Балаев Яков Гурьев: 10 лет | крестьянин - племянник [1]
06 | Балаева Матрона Гурьева: 16 лет | крестьянка - племянница [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Сурмачова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.63об-64, двор №169).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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