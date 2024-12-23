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Татохина Татьяна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Татохина Татьяна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1767
Родственная связь
родственница [1]
Номер семьи
64
Номер в семье
8
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 64
01 | Татохин Трифон Михайлов: 40 лет | крестьянин - глава
02 | Татохина Ульяна Ефимова: 40 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Татохина Матрона Трифонова: 14 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Татохина Дарья Трифонова: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Татохин Василий Васильев: 22 года | крестьянин - племянник [1]
06 | Татохин Михаил Васильев: 17 лет | крестьянин - племянник [1]
07 | Татохин Федот Васильев: 12 лет | крестьянин - племянник [1]
08 | Татохина Татьяна Иванова: 58 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
09 | Татохин Семен Иванов: 23 года | крестьянин - сын [8]
10 | Татохина Неонила Несторова: 21 год | крестьянка - жена [9]
11 | Куляба Прасковья Степанова: 68 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
Комментарий наборщика
Возможно, фамилия в ревизии 1816 г. - Ящинкова. Уточнить.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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