Татохин Федот Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Татохин Федот Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Родственная связь
- племянник [1]
- Номер семьи
- 64
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 64
01 | Татохин Трифон Михайлов: 40 лет | крестьянин - глава
02 | Татохина Ульяна Ефимова: 40 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Татохина Матрона Трифонова: 14 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Татохина Дарья Трифонова: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Татохин Василий Васильев: 22 года | крестьянин - племянник [1]
06 | Татохин Михаил Васильев: 17 лет | крестьянин - племянник [1]
07 | Татохин Федот Васильев: 12 лет | крестьянин - племянник [1]
08 | Татохина Татьяна Иванова: 58 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
09 | Татохин Семен Иванов: 23 года | крестьянин - сын [8]
10 | Татохина Неонила Несторова: 21 год | крестьянка - жена [9]
11 | Куляба Прасковья Степанова: 68 лет | крестьянская вдова - родственница [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Уточнено по ревизии 1834 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.634об-635, двор №174).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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