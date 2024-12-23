Морозова Марфа Семенова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Морозова Марфа Семенова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 63
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 63
01 | Морозов Андрей Андреев: 68 лет | крестьянин - глава
02 | Морозова Евдокия Максимова: 68 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Морозов Семен Андреев: 47 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Морозова Феврония Афанасьева: 39 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Морозов Иван Семенов: 18 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Морозов Матвей Семенов: 16 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Морозова Марфа Семенова: 9 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Морозов Степан Абрамов: 22 года | крестьянин - внук [1]
09 | Морозова Марфа Абрамова: 14 лет | крестьянка - внучка [1]
10 | Морозова Ксения Яковлева: 21 год | крестьянка - жена [8]
11 | Морозов Денис Степанов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [8]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.