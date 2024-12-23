Курочков Михаил Федоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Курочков Михаил Федоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1763
- Родственная связь
- родственник [1]
- Номер семьи
- 62
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 928
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 62
01 | Курочков Иван Федоров: 35 лет | крестьянин - глава
02 | Курочков Григорий Иванов: 22 года | крестьянин - сын [1]
03 | Курочков Артемий Иванов: 18 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Курочков Игнатий Иванов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Курочкова Анисья Иванова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Курочкова Александра Гурьева: 22 года | крестьянка - жена [2]
07 | Курочкова Марина Григорьева: 3 года | крестьянка - дочь [2]
08 | Курочкова Екатерина Григорьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
09 | Курочкова Матрона Прокопьева: 21 год | крестьянка - жена [3]
10 | Курочков Михаил Федоров: 62 года | крестьянин - родственник [1]
11 | Курочкова Ирина Андреева: 55 лет | крестьянка - жена [10]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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