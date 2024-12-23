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Булдина Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Булдина Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1789
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
61
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 927об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 61
01 | Булдин Корнила Петров: 39 лет | крестьянин - глава
02 | Булдин Степан Петров: 35 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Булдина Зиновия Федорова: 37 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Булдина Степанида Корнилова: 17 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Булдин Николай Корнилов: 2 года | крестьянин - сын [1]
06 | Булдина Анна Иванова: 36 лет | крестьянка - жена [2]
07 | Булдина Марфа Степанова: 15 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Булдин Ефим Степанов: 2 года | крестьянка - дочь [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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