Козлова Агрипина Ильина
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Козлова Агрипина Ильина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 60
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 927об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 60
01 | Козлов Ларион Михайлов: 66 лет | крестьянин - глава
02 | Козлова Агрипина Ильина: 66 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Козлов Родион Ларионов: 38 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Козлова Агафья Михайлова: 41 год | крестьянка - жена [3]
05 | Козлов Семен Родионов: 22 года | крестьянин - сын [3]
06 | Козлов Гавриил Родионов: 19 лет | крестьянин - сын [3]
07 | Козлов Абрам Родионов: 14 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Козлова Ксения Родионова: 13 лет | крестьянка - дочь [3]
09 | Козлова Дарья Родионова: 10 лет | крестьянка - дочь [3]
10 | Козлова Синклитикия Родионова: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
11 | Козлова Варвара Захарова: 24 года | крестьянка - жена [5]
12 | Козлова Анна Семенова: 3 года | крестьянка - дочь [5]
13 | Козлов Иван Семенов: 1 год | крестьянин - сын [5]
14 | Козлова Анна Корнилова: 22 года | крестьянка - жена [6]
15 | Козлова Дарья Гаврилова: , 6 месяцев | крестьянка - дочь [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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