Тюрина Агафья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина Агафья Наумова

Тюрина Агафья Наумова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Тюрина Агафья Наумова
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
58
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 927
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 58
01 | Тюрин Маркел Михайлов: 51 год | крестьянин - глава
02 | Тюрина Ирина Петрова: 49 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Тюрин Наум Маркелов: 24 года | крестьянин - сын [1]
04 | Тюрин Яким Маркелов: 19 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Тюрина Евдокия Ильина: 25 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Тюрина Агафья Наумова: 6 лет | крестьянка - дочь [3]
07 | Тюрина Мелания Наумова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
08 | Тюрина Мелания Наумова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.