Прасковья Дмитриева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Прасковья Дмитриева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 57
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 927
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 57
01 | Евдокия Андреева: 43 года | крестьянская вдова - глава
02 | Акулина Дмитриева: 20 лет | крестьянка - дочь [1]
03 | Прасковья Дмитриева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Екатерина Дмитриева: 10 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Брагин Кондрат Михайлов: 44 года | крестьянин - родственник [1]
06 | Брагина Федора Григорьева: 49 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Брагин Макей Кондратьев: 20 лет | крестьянин - сын [5]
08 | Брагин Харлампий Кондратьев: 17 лет | крестьянин - сын [5]
09 | Брагин Петр Кондратьев: 18 лет | крестьянин - сын [5]
10 | Брагин Иван Кондратьев: 4 года | крестьянин - сын [5]
11 | Брагина Марфа Кондратьева: 24 года | крестьянка - дочь [5]
12 | Брагина Ульяна Кондратьева: 19 лет | крестьянка - дочь [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Брагина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.68об-69, двор №180 и д.202 л.590об-591, двор №37 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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