Горев Кузьма Степанов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Горев Кузьма Степанов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Родственная связь
- брат [2]
- Номер семьи
- 55
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 55
01 | Горев Емельян Федоров: 46 лет | крестьянин - глава
02 | Горева Прасковья Степанова: 43 года | крестьянка - жена [1]
03 | Горев Василий Емельянов: 24 года | крестьянин - сын [1]
04 | Горев Яков Емельянов: 12 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Горева Евфимия Емельянова: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Горева Пелагея Иванова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Горев Кузьма Степанов: 19 лет | крестьянин - брат [2]
08 | Горева Мавра Автономова: 18 лет | крестьянка - жена [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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