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Бакалина Анна Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бакалина Анна Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1769
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
53
Номер в семье
2
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 53
01 | Бакалин Максим Васильев: 56 лет | крестьянин - глава
02 | Бакалина Анна Андреева: 56 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бакалин Иван Петров: 30 лет | крестьянин - приемный сын [1]
04 | Бакалина Прасковья Автономова: 29 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Бакалин Степан Иванов: 7 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Бакалина Анна Иванова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
07 | Бакалин Иван Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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