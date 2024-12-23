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Бакалина Васса Осипова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бакалина Васса Осипова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
51
Номер в семье
9
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 51
01 | Бакалин Никита Яковлев: 61 год | крестьянин - глава
02 | Бакалина Феодосия Матвеева: 61 год | крестьянка - жена [1]
03 | Бакалин Иосиф Никитин: 34 года | крестьянин - сын [1]
04 | Бакалин Александр Никитин: 28 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Бакалин Емельян Никитин: 25 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Бакалина Анна Иванова: 32 года | крестьянка - жена [3]
07 | Бакалин Дмитрий Осипов: 8 лет | крестьянин - сын [3]
08 | Бакалина Анна Осипова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
09 | Бакалина Васса Осипова: 1 год | крестьянка - дочь [3]
10 | Бакалина Анастасия Степанова: 27 лет | крестьянка - жена [4]
11 | Бакалин Иосиф Александров: 8 лет | крестьянин - сын [4]
12 | Бакалина Татьяна Александрова: 4 года | крестьянка - дочь [4]
13 | Бакалина Прасковья Петрова: 28 лет | крестьянка - жена [5]
14 | Бакалина Анастасия Емельянова: 1 год | крестьянка - дочь [5]
15 | Бакалин Макей Фаддеев: 11 лет | крестьянин - внук [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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