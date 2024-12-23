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Морозова Екатерина Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Морозова Екатерина Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
50
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 50
01 | Морозов Василий Степанов: 52 года | крестьянин - глава
02 | Морозова Агрипина Григорьева: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Морозов Егор Васильев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Морозов Игнатий Васильев: 20 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Морозова Екатерина Яковлева: 28 лет | крестьянка - жена [3]
06 | Морозова Анна Егорова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Мороскина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.1об-2, двор №1), в ревизии 1834 г. фамилия Морозкина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.579об-580, двор №1).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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