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Морозова Матрона Федотова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Морозова Матрона Федотова
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
49
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 49
01 | Морозов Евдоким Степанов: 47 лет | крестьянин - глава
02 | Морозов Парфен Евдокимов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Морозов Конон Евдокимов: 18 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Морозов Трифон Евдокимов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Морозов Демид Евдокимов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Морозов Иосиф Евдокимов: 6 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Морозова Матрона Федотова: 24 года | крестьянка - жена [2]
08 | Морозов Михаил Парфенов: 1 год | крестьянин - сын [2]
09 | Морозова Анастасия Парфенова: 3 года | крестьянка - дочь [2]
10 | Морозова Наталья Максимова: 18 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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