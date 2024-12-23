Морозов Иосиф Евдокимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Морозов Иосиф Евдокимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 49
01 | Морозов Евдоким Степанов: 47 лет | крестьянин - глава
02 | Морозов Парфен Евдокимов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Морозов Конон Евдокимов: 18 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Морозов Трифон Евдокимов: 14 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Морозов Демид Евдокимов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Морозов Иосиф Евдокимов: 6 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Морозова Матрона Федотова: 24 года | крестьянка - жена [2]
08 | Морозов Михаил Парфенов: 1 год | крестьянин - сын [2]
09 | Морозова Анастасия Парфенова: 3 года | крестьянка - дочь [2]
10 | Морозова Наталья Максимова: 18 лет | крестьянка - жена [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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