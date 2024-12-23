Буланкин Филипп Алексеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Буланкин Филипп Алексеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Родственная связь
- родственник [2]
- Номер семьи
- 48
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 48
01 | Буланкина Анна Федорова: 63 года | крестьянская вдова - глава
02 | Буланкин Кирилл Петров: 32 года | крестьянин - зять [1]
03 | Буланкина Елена Матвеева: 32 года | крестьянка - жена [2]
04 | Буланкин Герасим Кириллов: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Буланкин Дормидонт Кириллов: 4 года | крестьянин - сын [2]
06 | Буланкин Филипп Алексеев: 36 лет | крестьянин - родственник [2]
07 | Буланкина Евфросиния Никитина: 36 лет | крестьянка - жена [6]
08 | Буланкин Тарас Филиппов: 9 лет | крестьянин - сын [6]
09 | Буланкин Андрей Филиппов: 2 года | крестьянин - сын [6]
10 | Буланкина Евфросиния Савельева: 18 лет | крестьянка - племянница [6]
11 | Буланкина Агафья Савельева: 16 лет | крестьянка - племянница [6]
12 | Буланкина Марфа Савельева: 14 лет | крестьянка - племянница [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Мороскин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.1об-2, двор №2), в ревизии 1834 г. фамилия Морозкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.579об-580, двор №3).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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