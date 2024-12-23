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Буланкина Агафья Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Буланкина Агафья Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
47
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 925об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 47
01 | Буланкин Илья Иванов: 45 лет | крестьянин - глава
02 | Буланкина Феодосия Васильева: 29 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Буланкин Андрей Ильин: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Буланкина Агафья Ильина: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Буланкина Агафья Семенова: 32 года | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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